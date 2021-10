Maltempo: sabato allerta gialla in 8 regioni

BARI - Prosegue l'ondata autunnale di perturbazioni in Italia. Piogge e temporali colpiranno soprattutto le Regioni del Centro-Sud. Rischio idrogeologico in diversi territori:- L’allerta gialla in Campania è stata prorogata fino alle 12 di domani. Le previsioni annunciano temporali sparsi e raffiche di vento. Interrotti i collegamenti con le Eolie per fortissime raffiche di vento e il mare a forza 5-6 Allerta in 8 regioni.Mentre l'allerta è arancione in Calabria e nelle Marche, è di color giallo in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse ad Ancona e altri comuni marchigiani. Danni per "svariati milioni di euro" a Catania, secondo il sindaco Pogliese.- Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con una lettera al Premier Draghi e al capo della Protezione Civile,ha chiesto lo stato di emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi, l'ovadese e l'acquese, nell'alessandrino. In particolare, vengono sottolineati i disagi provocati dalle abbondanti precipitazioni del 3 e 4 ottobre che hanno provocato le esondazioni di fiumi con erosioni di ponti e condotti idraulici oltre che danneggiamento delle sponde.- Più di 300 le chiamate ai Vigili del Fuoco. I sommozzatori di Venezia sono intervenuti a Giarre, per escludere la presenza di persone in un sottopasso dove alcune automobili erano completamente sommerse dall'acqua.