Tragico incidente sulla statale 16 ter: muore il motociclista, ferito il conducente del furgoncino

FOGGIA – Un violento scontro tra un furgoncino e una moto ha causato la morte del motociclista e il ferimento del conducente dell’altro mezzo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la statale 16 ter, tra San Paolo di Civitate e San Severo, nel Foggiano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato molto violento. A perdere la vita è stato il motociclista Michele D’Angelo, 65 anni, residente a San Severo, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso al conducente del furgoncino, rimasto ferito, mentre per il 65enne non c’è stato nulla da fare.