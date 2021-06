Mosaici artistici di mare: nasce il primo shop online ad opera dell’artista Rossella Casadio

RAVENNA – È online il primo shop in Italia specializzato in mosaici artistici con tema il mare. I mosaici nascono dall’incontro tra la passione per il restauro e quella per il mare di Rossella Casadio. Ognuno di essi è un pezzo unico, figlio di un’ispirazione irripetibile. E ognuno di essi è una storia da raccontare, un fotogramma di vita marina, ricreato su legno. Da qui la nascita dello shop online www.rossellacasadio.com. – È online il primo shop in Italia specializzato in mosaici artistici con tema il mare. I mosaici nascono dall’incontro tra la passione per il restauro e quella per il mare di Rossella Casadio. Ognuno di essi è un pezzo unico, figlio di un’ispirazione irripetibile. E ognuno di essi è una storia da raccontare, un fotogramma di vita marina, ricreato su legno. Da qui la nascita dello shop online www.rossellacasadio.com.





Un legame innato quello tra il mare e Rossella, artista nata a Cesenatico a pochi massi dal mare Adriatico, sulla riviera romagnola. Mare, ma anche tantissima creatività. Una vocazione che trova la sua realizzazione nel conseguimento del diploma al rinomato istituto d’arte per il mosaico di Ravenna. Da lì una carriera che non tarda a iniziare: tra lavori in negozio su commissione ed esposizioni fieristiche, Rossella comincia a realizzare pezzi di pregio, ma che non rispecchiano la natura artistica della sua anima.





Il processo creativo dell’artista arriva dunque ad una svolta: niente più lavori su commissione, ma l’approdo ad una dimensione più intima e personale con l’obiettivo di trasmettere, grazie ad ognuno dei suoi "Quadri" un’emozione ben definita.





Ogni mosaico è il risultato di un processo creativo che non può essere replicato, che non nasce da una richiesta ma da un’esigenza intima e personale.





Trait d’union tra le opere è quindi il mare. Nel portfolio, visionabile sul suo sito ufficiale, si può apprezzare la spiccata personalità di ogni singola opera.





Tutti i soggetti raffigurato, che siano un pesce, uno squalo o un cavalluccio marino, si imprimono nelle pupille dello spettatore grazie al loro stile peculiare, frutto di una sapiente commistione di materiali sia pregiati che grezzi, quali legno, oro, ferro e ceramica.





I mosaici risultanti sono assolutamente caratteristici e riconoscibili, ideali per arricchire l’arredamento di una sala, di uno studio o di un’abitazione privata senza rinunciare alla ricercatezza che solo un’opera d’arte può conferire all’ambiente.





Il restauro è parte integrante del processo artistico. L’ispirazione di Rossella non prende infatti le mosse solo dall’idea estemporanea, ma dai materiali a disposizione e dalla loro attenta combinazione.





Il concepimento dell’opera parte quindi proprio dalla ricerca del legno, che va a costituire lo sfondo sul quale il soggetto prenderà vita. Il legno, proveniente dalle colline romagnole, è accuratamente selezionato dall’artista stessa. Non una ricerca scientifica, ma una questione di vibrazioni e di sentimenti. Una volta scoccata la scintilla il legno viene selezionato e lavato, per valutarne lo stato prima di procedere alla lavorazione.





La filosofia alla base dell’intervento di restauro è quella di recuperare e trasformare materiali che possano però conservare i segni che il tempo ha impresso sulla loro superficie: l’ossidazione del legno causata dalla salsedine, la patina sul ferro, sono particolari che vengono valorizzati e non cancellati. La continua sperimentazione che l’artista compie sulla scelta e sulla lavorazione dei materiali restituisce forme e cromatismi sempre nuovi, contribuendo all’unicità di ogni singola opera.





Una volta scelto il legno, Rossella abbozza i contorni di un soggetto a matita e inizia a realizzarlo utilizzando i materiali a disposizione. Ogni tessera è tagliata a mano e colorata in base alle esigenze stilistiche dell’opera. Il mosaico viene impreziosito dall’uso di materiali classici come gli smalti e gli ori veneziani, le pietre e i marmi fino ad arrivare a scelte non convenzionali come residui di attrezzi di ferro arrugginito, porcellane irregolari e cristalli antichi. Ogni soggetto è l’incontro fra tradizione e fantasia, che si fondono in uno stile contemporaneo e mai scontato.





Il legno diventa dunque una tela e i materiali la tavolozza dei colori. La loro combinazione è ispirazione pura che prende progressivamente vita senza passare da alcun disegno preparatorio. Il rapporto tra Rossella e le sue opere è viscerale, prendono forma esattamente per come si manifestano nella sua mente. Ogni passo anticipa il successivo, riportando sul legno uno spaccato di incantevole bellezza marina.





I mosaici hanno riscosso ampi consensi e trovano naturale collocazione nell’ambiente della ristorazione a base di pesce. Molti ristoranti stellati hanno infatti scelto di dare un tocco esteticamente coerente alla loro sala. L’artista assiste i professionisti nella scelta del luogo dove posizionare l’opera scelta per farla risaltare così da valorizzare al massimo l’ambiente.





Non rimane insomma, che visitare l’e-commerce o il negozio fisico di Rossella Casadio per toccare con mano la sua originale proposta artistica e valutare l’acquisto del proprio personale angolo di mare.