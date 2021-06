L'allarme dell'Iss: "Focolai Delta anche in Italia. Serve copertura vaccinale"

ROMA - Il Ministero della Salute ha segnalato anche in Italia focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della variante Delta, con maggiore trasmissibilità e con la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Lo si apprende nella bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia.Secondo quanto scrivono i tecnici, queste varianti hanno portato ad un inatteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura vaccinale.E' stato chiesto quindi un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi, una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per evitare recrudescenze della pandemia.