Italia nella morsa del caldo: anticiclone subtropicale in rinforzo, temperature fino a 39 gradi

Roma - L’anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull’Italia e porta con sé una nuova fase di caldo intenso. Per le prossime giornate sono previste temperature elevate, con punte fino a 39°C, mentre aumenta il livello di attenzione in diverse città.
Il bollettino del caldo segnala il bollino rosso per Firenze, mentre è stato diramato il bollino arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino, dove le condizioni meteorologiche potranno creare situazioni di disagio soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.
Si prospetta dunque un weekend caratterizzato da clima rovente, ma non mancheranno alcune eccezioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del Nord, con cieli localmente coperti soprattutto sul Friuli Venezia Giulia.
Sui rilievi, invece, sono possibili fenomeni temporaleschi: alcuni temporali potranno svilupparsi lungo gli Appennini del Sud, con locali variazioni rispetto al quadro prevalentemente stabile e caldo.
Il caldo resterà comunque il protagonista, con valori termici ben oltre la media stagionale e temperature prossime ai 40 gradi in alcune aree del Paese.