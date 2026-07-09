Eccellenze al servizio del Paese: consegnati i Diplomi di Encomio di Lode presso la Camera dei Deputati



ROMA – Si è tenuto martedì 7 luglio 2026, presso la Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati, il convegno dal titolo "Sicurezza alimentare e devianza giovanile nell'era digitale: benessere, salute, sport, identità". – Si è tenuto martedì 7 luglio 2026, presso la Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati, il convegno dal titolo "Sicurezza alimentare e devianza giovanile nell'era digitale: benessere, salute, sport, identità".





L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali dell'On. Marco Cerreto, Capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, e del Dott. Francesco Longobardi, Presidente di Medea ODV, ente promotore dell'iniziativa presso la Camera dei Deputati.





I lavori hanno visto l'approfondimento tecnico di relatori di alto profilo, tra cui il Cons. Avv. Francesco Urraro, il Dott. Domenico Luca Musto, il Dott. Pasquale Piombino, il Dott. Pietro Schettino, il Dott. Marino Nardi, la Dott.ssa Carla Musa, la Prof.ssa Adele Vairo e la Dott.ssa Rossana Ferraro.





In tale occasione si è svolta la solenne cerimonia di conferimento dei Diplomi di Encomio di Lode, istituita per celebrare figure che si sono distinte con straordinaria dedizione in ambito sociale, professionale e lavorativo.





Un Impegno per la Comunità e la Giustizia





La cerimonia ha valorizzato professionisti che operano quotidianamente per la tutela dei diritti e la legalità. Tra i premiati, l'Avv. Manuela De Cristofaro e l'Avv. Dora Paris per l’impegno professionale di tutela della legalità. Inoltre, la Dott.ssa Stefania Pisciotta, Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Napoli, è stata elogiata per il rigore, l'integrità e la costante difesa della dignità della persona.





Scienza, Medicina e Istruzione





Il settore medico e scientifico ha visto protagonisti professionisti di spicco: il Prof. Pasquale Piombino, il Dott. Pietro Schettino, il Dott. Marino Nardi e la Prof.ssa Rosaria Alvaro, Prorettrice delegata alle Politiche di Innovazione Sociale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", hanno ricevuto l’onorificenza per l'eccellenza, l'umanità e la dedizione dimostrate nella ricerca e nella tutela della salute. Sul fronte dell'istruzione e della formazione, la Prof.ssa Adele Vairo è stata premiata per la sua passione educativa e l'impegno costante nel trasmettere valori civici alle nuove generazioni.





Impegno Istituzionale e Sociale





Un tributo significativo è stato riservato a chi ricopre ruoli istituzionali con alto senso del dovere. Sono stati insigniti del diploma: il Senatore Guido Castelli, il Senatore Avv. Francesco Urraro, il Dott. Pierluigi Biondi, l'On. Marco Cerreto, l'On. Marcello Gemmato, il Dott. Ferdinando Cerreto del MASAF, la Dott.ssa Manuela Tursini e il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Domenico Luca Musto. La cerimonia ha inoltre celebrato l'eccellenza imprenditoriale e il valore sociale, premiando:

- Dott.ssa Loredana Mastropaolo (leadership e gestione d'impresa)

- Rossella Zitiello (competenza manageriale e coordinamento aziendale)

- Giuseppina e Immacolata Capasso (visione imprenditoriale, tutela agroalimentare e produzione alimenti per intolleranze)

- Antimo Campanile (impegno civile contro la piaga del revenge porn)

- Luigi Zampella e Raffaella Fusco (valorizzazione del territorio e filiera agroalimentare di eccellenza)

- Dott.ssa Anna Rita Natale (spirito di servizio nell'Azienda Sociale)

- Rosa Pestilli (impegno sociale e dedizione alla comunità)





Emergenza, Sport e Difesa del Territorio





Sono stati infine riconosciuti i professionisti attivi nell'emergenza-urgenza: Dott.ssa Lorella Di Nicola, Dott.ssa Chiara Ciurlino, Dott.ssa Donatella Cardone, Dott. Carlo Negri, S.E. Gennaro Vitiello e Dott.ssa Raffaella Vannuccini. Per l'impegno sportivo e la tutela del territorio e dell'ambiente, i riconoscimenti sono stati conferiti all'Avv. Vincenzo Agata (valorizzazione dell’inclusione giovanile mediante la scherma) e all'Ing. Vincenzo Tarabuso (sport educativo). Un plauso particolare è stato rivolto alla Mar. Capo Ivana Piscopo e al Ten. Col. Marilena Scudieri, la cui carriera è contraddistinta da una profonda dedizione al servizio dello Stato e costante tutela del patrimonio naturale del Paese. La loro presenza testimonia il ruolo fondamentale delle donne nelle Forze dell'Ordine. Infine, menzione speciale per il Dott. Giammarco Menga per l'opera "Saman Abbas" e per il progetto "ON THE ROAD" della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo.