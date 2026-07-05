Wimbledon, Sinner vola ai quarti: battuto Mochizuki in tre set

Londra - Per il quinto anno consecutivocentra i quarti di finale a, confermandosi protagonista assoluto del torneo londinese.

Il numero 1 del mondo ha superato in tre set il giapponese Shintaro Mochizuki con una prova solida e continua, controllando l’incontro senza particolari difficoltà ma mantenendo sempre alta l’intensità nei momenti chiave. L’avversario, pur sconfitto, ha comunque offerto una prestazione positiva sul Centrale.

Sinner tornerà in campo martedì nei quarti di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff, in una sfida che si preannuncia più impegnativa per ritmo e caratteristiche tecniche.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.