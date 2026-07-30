Caldo, weekend rovente: domani 11 città da bollino rosso

ROMA – È atteso un fine settimana di caldo intenso sull’Italia, con l’anticiclone africano che continua a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale e a spingere masse d’aria molto calda sulla Penisola.

Le temperature massime hanno già raggiunto e, localmente, superato i 40 gradi, soprattutto in alcune aree della Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia. Oggi, giovedì 30 luglio, il bollettino del Ministero della Salute segnala tre città con bollino rosso, corrispondente al livello massimo di allerta per gli effetti del caldo: Campobasso, Perugia e Rieti.

Sono invece 16 le città da bollino arancione, mentre altre otto sono contrassegnate con il livello di allerta giallo. Al Centro-Nord le temperature massime raggiungono in queste ore i 37-38°C all’ombra, con condizioni particolarmente pesanti nelle aree lontane dalle coste.

Domani il picco del caldo

La situazione è destinata a peggiorare sensibilmente venerdì 31 luglio, quando le città con bollino rosso saliranno a 11. L’ondata di calore accompagnerà dunque l’inizio del mese di agosto, con valori termici molto elevati e condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il quadro meteorologico è legato alla presenza di un robusto anticiclone di matrice africana, che sta determinando una fase stabile e molto calda su gran parte del Paese.

Il primo weekend di agosto si preannuncia quindi rovente, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, soprattutto nelle aree urbane dove alle temperature elevate si aggiunge l'effetto delle isole di calore.