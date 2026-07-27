Medea Odv nomina il nuovo vicepresidente per il Nord Italia



All’unanimità l’incarico all’Ing. Flavio Augusto Fondazione Pasquale Battista





ROMA - Il Direttivo di MEDEA ODV ha votato all’unanimità la nomina dell’Ing. Flavio Augusto Battista a Vice Presidente per il Nord Italia, comprese le Regioni a Statuto Speciale.





L’Ing. Battista vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’energia e delle utilities. È Presidente della Fondazione Pasquale Battista e Fondatore e Amministratore Delegato di Augusta Ratio S.p.A.





Promotore di una visione imprenditoriale sostenibile, etica e innovativa, si distingue per un costante impegno culturale e sociale su scala nazionale, attraverso enti e fondazioni da lui promossi o sostenuti. La sua attività civica è stata più volte riconosciuta a livello istituzionale.





Con questa nomina, MEDEA ODV intende rafforzare la propria presenza e le proprie attività su tutto il territorio del Nord Italia, puntando su competenze di alto profilo in leadership strategica, gestione aziendale complessa e sviluppo integrato tra impresa e società.





“Siamo orgogliosi di accogliere l’Ing. Battista nel Direttivo. La sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per la crescita di MEDEA ODV e per il raggiungimento dei nostri obiettivi sul territorio” dichiara il Dott. Francesco Longobardi Presidente MEDEA ODV.