Estate, FlixBus potenzia i collegamenti in Puglia: nuove tratte e più corse verso il resto d’Italia

La Puglia rafforza i collegamenti in autobus durante l’estate. FlixBus ha annunciato un potenziamento del servizio regionale con nuove tratte stagionali e un aumento delle frequenze sulle rotte già operative, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei residenti e sostenere l’arrivo dei turisti.

Il piano estivo interessa grandi città, località balneari e centri dell’entroterra, ampliando le connessioni della Puglia con diverse regioni italiane.

Più collegamenti con le grandi città

Una delle principali novità riguarda l’incremento delle corse tra la Puglia e Napoli, con più collegamenti verso Foggia, Taranto, Brindisi e Andria.

Da Bari aumentano invece le frequenze verso Roma, raggiungibile con almeno sette corse al giorno, e verso Milano, con almeno due collegamenti quotidiani.

Sempre dal capoluogo pugliese sono stati potenziati i collegamenti con la Basilicata e la Calabria, grazie alle rotte verso Cosenza, Sibari, Metaponto e Policoro.

Il rafforzamento dei collegamenti con Basilicata e Calabria riguarda anche Lecce, dove aumentano le corse dirette verso l’aeroporto di Roma-Fiumicino.

Più collegamenti verso le località di mare

Il potenziamento riguarda anche 12 località balneari pugliesi.

Sul versante ionico, Gallipoli beneficia di nuove linee dirette con Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria. Aumentano inoltre le corse da Napoli e Salerno verso Nardò e Porto Cesareo.

Sul litorale adriatico vengono rafforzati i collegamenti tra Peschici, Rodi Garganico e Vieste e grandi città del Centro-Nord come Milano, Roma e Torino.

Nuovi collegamenti diretti dal Nord Italia interessano anche Polignano a Mare, Cagnano Varano e Lesina.

Il quadro si completa con le nuove connessioni per Fasano, raggiungibile da Milano e Napoli, e per Monopoli, collegata con Napoli e Roma. Quest’ultima località sarà inoltre raggiungibile direttamente da Ostuni.

Crescono le connessioni con l’entroterra

L’offerta estiva coinvolge anche numerosi centri dell’entroterra pugliese. Tra le destinazioni figurano Alberobello, meta turistica internazionale, ma anche Francavilla Fontana, Grottaglie e Massafra, dove vengono potenziate le corse in partenza da Napoli.

Aumentano inoltre i collegamenti verso Maglie, Candela e San Severo, che risultano maggiormente connesse anche con Roma.

Altamura e Gravina in Puglia sono infine collegate indirettamente con Matera, Roma e l’aeroporto di Fiumicino.

Lecce al centro di “Southisfaction”

Tra le iniziative lanciate da FlixBus durante l’estate c’è anche “Southisfaction”, realizzata in collaborazione con Europe’s Famous Hostels, associazione no-profit che riunisce oltre 80 ostelli indipendenti in Europa.

Tra le cinque città coinvolte figura Lecce, insieme a Napoli, Matera, Catania e Palermo. Nel capoluogo salentino partecipa all’iniziativa Urban Oasis, ostello di via Cataldi.

L’obiettivo è incentivare il turismo attraverso il trasporto collettivo e favorire una conoscenza più autentica dei territori, puntando sul ruolo degli ostelli come luoghi di incontro tra viaggiatori e comunità locali.

Chi soggiorna in due o più dei cinque ostelli coinvolti può ottenere uno sconto dedicato sul viaggio FlixBus tra le città interessate dall’iniziativa.

La collaborazione prevede inoltre ulteriori agevolazioni per chi sceglie di raggiungere l’ostello in autobus anziché in aereo. Lo sconto sul pernottamento è calcolato in base alla quantità di CO₂ risparmiata rispetto a un volo sulla stessa tratta.

Secondo i dati forniti da FlixBus, per esempio, il viaggio tra Napoli e Lecce con un'auto privata comporterebbe in media l’emissione di circa 66,6 chilogrammi di CO₂, contro gli 11,41 chilogrammi associati allo stesso percorso in FlixBus.

I partecipanti potranno inoltre utilizzare un passaporto digitale realizzato da Europe’s Famous Hostels, sul quale verrà apposto un timbro per ogni soggiorno effettuato in uno degli ostelli aderenti.

Il potenziamento estivo conferma così il ruolo del trasporto su gomma come alternativa per raggiungere la Puglia durante la stagione turistica, collegando tra loro città, località costiere e centri dell’entroterra.