Ballottaggi amministrativi: urne aperte fino alle 15 in 42 Comuni, affluenza in calo

Roma – Si vota oggi dalle 7 alle 15 per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative che interessa 42 Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani.
Sono complessivamente oltre 1,1 milioni gli elettori chiamati nuovamente alle urne per scegliere i sindaci nei Comuni rimasti senza maggioranza al primo turno.
Sardegna al voto in 149 Comuni
Parallelamente si svolgono le elezioni amministrative anche in Sardegna, dove si vota in 149 Comuni su 377 per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. Si tratta di circa il 40% delle amministrazioni isolane, anche se molte realtà sono di piccole dimensioni, per un totale di circa 440mila elettori coinvolti.
Affluenza in calo ai ballottaggi
Alla prima giornata di voto per i ballottaggi l’affluenza registrata alle urne è stata del 39,8%, in calo di circa sette punti percentuali rispetto al primo turno.
Dati dalla Sardegna
Nel primo turno delle amministrative in Sardegna, l’affluenza si è attestata invece al 46,45%, in crescita di oltre due punti rispetto alla precedente tornata elettorale.
I seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede e si delineeranno i nuovi equilibri amministrativi nei Comuni coinvolti.