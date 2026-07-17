Tragedia nel luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato durante una vacanza in Liguria

Spotorno - Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato all’interno di un luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 16 luglio, intorno alle 23.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto vittima di una scarica elettrica mentre si trovava nell’area giochi della struttura, probabilmente durante una partita con un punching ball. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria insieme a un amico e alla famiglia di quest’ultimo.I soccorsi e il decesso in ospedaleDopo l’incidente sono immediatamente scattati i soccorsi. Il 15enne è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Nonostante gli interventi sanitari, nelle ore successive al ricovero è stato constatato il decesso.La notizia ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto nella comunità di origine del ragazzo, sconvolta dalla tragedia avvenuta durante un periodo di vacanza.Luna park sequestrato e indagini in corsoSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Spotorno, che hanno disposto il sequestro dell’area interessata per consentire gli accertamenti tecnici.Il sindaco di Spotorno ha inoltre emesso un’ordinanza di chiusura totale del luna park, in attesa delle verifiche necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le cause della scarica elettrica e verificare le condizioni di sicurezza della struttura.