Usa-Iran, negoziati in corso su un’intesa per la fine del conflitto: mediazione del Qatar

Washington - Gli Stati Uniti restano in attesa della risposta dell’Iran a una nuova proposta di pace finalizzata a chiudere il conflitto in corso, mentre la tregua attualmente in vigore continua a reggere in modo fragile.

Secondo quanto riportato, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nell’ambito dei tentativi diplomatici per favorire un accordo.

Il Qatar svolge un ruolo centrale di mediazione tra le parti.

Il negoziato

Washington e Teheran starebbero lavorando a un memorandum sintetico, composto da una sola pagina e 14 punti, che avrebbe l’obiettivo di porre fine al conflitto e definire un quadro iniziale per successive trattative più dettagliate.

Fonti diplomatiche indicano che si tratta di una fase ancora preliminare, ma considerata strategica per avviare un percorso di de-escalation.

Il ruolo del Qatar

Doha continua a essere uno dei principali attori di intermediazione nella crisi, mantenendo contatti costanti con entrambe le parti e facilitando il dialogo informale.

Tensioni politiche e dichiarazioni dagli USA

Nel frattempo, non mancano tensioni anche sul fronte transatlantico. In un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la posizione dell’Italia in merito al conflitto, facendo riferimento alla partecipazione italiana alle missioni navali nello Stretto di Hormuz.

Trump avrebbe affermato che “l’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno”, aggiungendo che è ancora in valutazione un possibile ridimensionamento della presenza militare americana sul territorio italiano.

Da parte italiana, al momento non sono arrivate conferme ufficiali rispetto a richieste operative o modifiche agli impegni militari.

Contesto internazionale

Sul fronte mediorientale, il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato l’espulsione di due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana. Israele ha ribadito la propria posizione sulla legittimità del blocco navale su Gaza.

Gli sviluppi restano in evoluzione in un quadro diplomatico ancora altamente instabile, con negoziati in corso e diversi attori internazionali coinvolti nel tentativo di evitare un ulteriore allargamento del conflitto.