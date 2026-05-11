L’ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo presenterà a Roma il Premio 'Stalking Survivor': un tributo al coraggio e alla rinascita



ROMA – Alla fine del mese di luglio, la Capitale ospiterà la presentazione ufficiale del Premio "STALKING SURVIVOR", iniziativa promossa dall'Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, il Cav. Dott. Antonio Cirillo. L’incontro, che si terrà alla presenza di Autorità e Stampa, si prefigge di essere un momento di profonda riflessione su una delle piaghe più insidiose della nostra società. – Alla fine del mese di luglio, la Capitale ospiterà la presentazione ufficiale del Premio, iniziativa promossa dall'Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, il. L’incontro, che si terrà alla presenza di Autorità e Stampa, si prefigge di essere un momento di profonda riflessione su una delle piaghe più insidiose della nostra società.





Il Significato del Premio:





Il Premio "STALKING SURVIVOR" non è un semplice riconoscimento formale, ma un atto di giustizia sociale. Esso nasce per:

Celebrare la Resilienza: Onorare coloro che sono riusciti a spezzare le catene della paura, trasformando la condizione di "vittima" in quella di "sopravvissuto".

Restituire Dignità: Dare voce a chi è stato costretto al silenzio e all'isolamento, riaffermando il diritto inalienabile alla libertà personale e alla serenità.

Sensibilizzare le Istituzioni: Promuovere un dialogo costruttivo con le Autorità affinché le misure di protezione e prevenzione siano sempre più efficaci e tempestive.

L'alto valore etico dell'iniziativa è suggellato dalla speranza di ricevere la Benedizione del Santo Padre Leone XIV, a testimonianza di quanto la tutela della persona e la pace individuale siano pilastri fondamentali della convivenza umana.

"Questo Premio" dichiara l’Ambasciatore Cirillo "vuole essere un faro di speranza. Premiare un 'sopravvissuto' significa riconoscere la forza straordinaria di chi ha difeso la propria vita e la propria libertà contro ogni forma di prevaricazione".

L'evento rappresenta un invito corale alla società civile per passare dall'indifferenza all'azione concreta, sotto il segno di un impegno che non ammette passi indietro.





NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.