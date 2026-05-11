Hantavirus, rischio basso ma scattano controlli: conclusa l’odissea della nave Hondius

Roma - Resta “basso” il livello di allerta legato al rischio di contagio da hantavirus, ma il Ministero della Salute sta predisponendo una circolare destinata a Regioni e uffici di frontiera per fare il punto sulla situazione e rafforzare le misure di sorveglianza.

Nel frattempo si è conclusa l’odissea della nave da crociera MV Hondius, rimasta per settimane al centro di un focolaio di contagio. I passeggeri e l’equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e successivamente rimpatriati con una serie di voli sanitari organizzati per diversi Paesi, tra rigide misure di controllo.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie statunitensi, uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo al virus, mentre un altro presenta sintomi lievi. In Francia, una passeggera ha sviluppato sintomi durante il rientro ed è stata posta in isolamento; le sue condizioni sarebbero peggiorate durante la notte, secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute francese.

Situazione più rassicurante per i passeggeri italiani: i quattro cittadini rimpatriati risultano completamente asintomatici, ma restano sotto osservazione sanitaria.

Le autorità europee mantengono comunque attivi i protocolli di monitoraggio, mentre si attende la circolare del Ministero della Salute per uniformare le procedure di controllo e prevenzione nei punti di ingresso del territorio nazionale.