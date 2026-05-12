Tragedia nel Lodigiano, muore a 29 anni mentre va al lavoro: lascia due figli piccoli

Lodi - Si chiamava Maddalena Sangermano la giovane mamma di 29 anni morta giovedì mattina in un tragico incidente stradale mentre stava raggiungendo il suo nuovo posto di lavoro. La donna, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, ha perso la vita lungo la strada all’altezza della chicane di cascina Santo Stefano.

Secondo una prima ricostruzione, Maddalena era alla guida della sua Fiat Punto quando avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto ha urtato il guardrail che, secondo gli accertamenti in corso, avrebbe fatto da trampolino provocando il ribaltamento della vettura contro l’argine. La corsa si è conclusa nel fossato laterale, con l’auto capovolta.

L’allarme è stato lanciato tra le 4 e le 6.55 da una donna di passaggio che ha notato la macchina ruote all’aria. All’arrivo dei soccorsi, però, per la 29enne non c’era già più nulla da fare.

Il corpo della giovane è stato trasferito al Centro di medicina legale di Pavia, dove sarà eseguita l’autopsia. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia ha sconvolto la comunità locale. Maddalena lascia il compagno Davide e due figli piccoli, di appena 2 e 6 anni. In poche ore amici e conoscenti hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia. La sottoscrizione ha già superato le cento donazioni, raggiungendo circa 8mila euro.

“Maddalena ci ha lasciati troppo presto — scrivono gli amici nel messaggio pubblicato online — lasciando un vuoto enorme, soprattutto nei suoi bambini che dovranno crescere senza la loro mamma. Era una persona speciale, una matta dal cuore enorme, impossibile da dimenticare”.