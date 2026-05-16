Maldive, nuovo dramma nelle ricerche: morto un sub della Guardia Costiera impegnato nel recupero degli italiani scomparsi

Vaavu, Maldive - Altro dramma alle Maldive: è morto anche un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei sub italiani dispersi nell’atollo di Vaavu. Si chiamava Mohamed Mahudhee ed era un membro della Guardia Costiera locale.

L’uomo stava partecipando alle operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei cinque turisti italiani deceduti durante un’immersione, quando si è verificato il nuovo tragico evento che ha ulteriormente aggravato il bilancio della vicenda.

Mahudhee era impegnato in una missione definita particolarmente complessa e rischiosa dalle autorità maldiviane, a causa della profondità dell’area interessata, delle condizioni meteorologiche e della conformazione delle grotte sottomarine in cui si concentrano le ricerche.

Le operazioni erano state avviate dopo il recupero del primo corpo e proseguivano senza sosta per individuare gli altri sub dispersi, con il coinvolgimento di sommozzatori specializzati, unità navali e supporto aereo.

La morte del sub della Guardia Costiera rappresenta un ulteriore colpo per il team di soccorso impegnato nell’operazione, già segnata da condizioni estremamente difficili e da un alto livello di rischio operativo.