Comunali, urne aperte in quasi 750 Comuni: si vota fino alle 15

Roma - Seconda giornata di voto per le elezioni amministrative in Italia, con le urne aperte fino alle 15 in quasi 750 Comuni, di cui 18 capoluoghi di provincia o di regione. Subito dopo è previsto l’avvio dello spoglio.

Sono oltre 6,6 milioni gli elettori chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. L’attenzione è concentrata sui principali centri coinvolti, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Andria, Trani, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.

Alle precedenti amministrative, la distribuzione politica nei capoluoghi vedeva 8 vittorie del centrosinistra, 5 del centrodestra e 5 di candidati civici o indipendenti.

Sul fronte dell’affluenza, alle 23 di ieri aveva votato il 46,31% degli aventi diritto, in calo rispetto al 50,20% registrato alla stessa ora nella precedente tornata elettorale.

Il voto rappresenta l’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. In diversi centri si prospettano sfide molto competitive, con eventuali ballottaggi fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno.