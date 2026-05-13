Strage di Erba, nuova pista a “Le Iene”: una lavatrice e i consumi elettrici al centro del caso

Cologno Monzese - Nel servizio in onda su Le Iene viene presentato un nuovo elemento relativo alla vicenda della cosiddetta “Strage di Erba”, che coinvolge Olindo Romano e Rosa Bazzi, già condannati in via definitiva per i fatti dell’11 dicembre 2006 a Erba.
Secondo quanto illustrato nel servizio giornalistico, un dato relativo ai consumi elettrici dell’abitazione della coppia — in particolare un picco attribuito all’utilizzo di una lavatrice — sarebbe interpretato come possibile elemento utile a collocare i due imputati nella loro casa in un orario ritenuto incompatibile con la ricostruzione processuale.
L’ipotesi si basa su analisi tecniche dei consumi energetici e su una ricostruzione effettuata insieme a esperti, che avrebbero simulato l’utilizzo dello stesso modello di elettrodomestico per verificare la corrispondenza dei dati.
Nel servizio viene inoltre riportato il contributo del giornalista Edoardo Montolli, che da anni sostiene la necessità di una revisione del processo e che ha collaborato all’inchiesta televisiva.
Vengono citati anche presunti riscontri testimoniali e alcune incongruenze rispetto a elementi già presenti negli atti, tra cui lo scontrino relativo a un pasto consumato in un fast food di McDonald's Como, che secondo la ricostruzione difensiva sarebbe incompatibile con gli orari contestati.
Il servizio anticipa la possibilità che tali elementi possano essere utilizzati per una nuova richiesta di revisione del processo, anche se la valutazione della loro rilevanza resta al centro del dibattito tra accusa e difesa.