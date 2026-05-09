Hantavirus, scatta la sorveglianza in Italia su quattro passeggeri di un volo KLM

Firenze - Il Ministero della Salute ha attivato in Italia una misura di “sorveglianza attiva” per quattro passeggeri che si trovavano a bordo di un volo KLM, nell’ambito di un’operazione di monitoraggio precauzionale legata a possibili esposizioni a casi di Hantavirus.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, a bordo del velivolo sarebbe salita per pochi minuti una donna proveniente dalla nave da crociera MV Hondius, successivamente deceduta a Johannesburg a causa dell’infezione. I quattro passeggeri coinvolti sono stati rintracciati e i loro dati trasmessi alle regioni di competenza — Calabria, Campania, Toscana e Veneto — per l’attivazione dei protocolli sanitari previsti.

Sorveglianza e contesto epidemiologico

L’operazione è stata avviata “nel principio di massima cautela”, nonostante le autorità sanitarie sottolineino come il rischio di contagio sia considerato basso, in assenza di contatti ravvicinati o prolungati con il caso indice.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato finora otto casi complessivi, inclusi tre decessi, con un tasso di mortalità stimato al 38%. Sei casi sono stati confermati in laboratorio e attribuiti al virus Andes, una variante nota per la possibile trasmissione interumana.

Le misure nelle regioni italiane

In Toscana, a Firenze, una delle persone coinvolte è stata posta in quarantena precauzionale. Le autorità regionali hanno attivato il monitoraggio clinico e il tracciamento dei contatti, pur precisando che l’esposizione sarebbe avvenuta in modo non diretto durante le operazioni di imbarco.

Un altro caso riguarda la Campania, dove è in corso l’osservazione di un ulteriore soggetto trasferito per accertamenti. In Calabria, invece, un cittadino è stato rintracciato e posto in isolamento precauzionale: al momento risulta asintomatico.

Nave sotto osservazione e coordinamento internazionale

Parallelamente, la nave MV Hondius è al centro di un’operazione internazionale di gestione sanitaria. La Spagna ha attivato un piano di emergenza in vista dell’arrivo dell’imbarcazione alle Canarie, mentre l’OMS sta coordinando le misure di evacuazione e controllo sanitario dei passeggeri.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiarito che il rischio complessivo resta basso e ha escluso scenari assimilabili a una pandemia, sottolineando la natura contenuta dell’evento e l’efficacia dei protocolli di sorveglianza.

Un caso a basso rischio ma ad alta attenzione

Gli esperti sanitari italiani confermano che, allo stato attuale, la probabilità di infezione per i passeggeri monitorati è considerata molto ridotta. Tuttavia, il sistema di tracciamento è stato attivato in via preventiva per garantire una gestione tempestiva di ogni eventuale sviluppo clinico.

Le autorità continuano a seguire l’evoluzione del quadro epidemiologico in stretto coordinamento con i livelli internazionali di sanità pubblica.