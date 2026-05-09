Terni, donna aggredita su un autobus: colpita a martellate. È grave

Terni - Una donna di poco più di 40 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate a bordo di un autobus di linea nella zona di Stroncone, in provincia di Terni. L’aggressore è fuggito subito dopo l’attacco ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tra la vittima e l’aggressore ci sarebbe un rapporto di conoscenza pregresso, elemento che potrebbe risultare centrale per la ricostruzione del movente.

Soccorsi e condizioni della vittima

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

Indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione i carabinieri hanno effettuato i rilievi e recuperato l’arma utilizzata, un martello. Gli investigatori stanno analizzando la scena e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile.

Le ricerche dell’uomo sono in corso su tutto il territorio della zona di Terni, mentre gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa.