Terni, donna aggredita su un autobus: colpita a martellate. È grave

byGiornale di Puglia -


Terni - Una donna di poco più di 40 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate a bordo di un autobus di linea nella zona di Stroncone, in provincia di Terni. L’aggressore è fuggito subito dopo l’attacco ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tra la vittima e l’aggressore ci sarebbe un rapporto di conoscenza pregresso, elemento che potrebbe risultare centrale per la ricostruzione del movente.

Soccorsi e condizioni della vittima

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

Indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione i carabinieri hanno effettuato i rilievi e recuperato l’arma utilizzata, un martello. Gli investigatori stanno analizzando la scena e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile.

Le ricerche dell’uomo sono in corso su tutto il territorio della zona di Terni, mentre gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa.

Tags

Posta un commento

Nuova Vecchia

Modulo di contatto