Lazzaro Coco: a 60 anni il nuovo singolo "Diavolo"

ROMA - Mercoledì 25 maggio sarà disponibile sulle piattaforme digitali in nuovo singolo "Diavolo" del rapper, deejay, rocker e neo scrittore Lazzaro Cocomazzi, in arte Lazzaro Coco.





Lazzaro Coco, sorprendendo tutti, esordisce a 60 anni a livello internazionale, il primo e probabilmente l’unico in Italia, a raggiungere questo risultato alla sua veneranda età.

Con questo progetto globale, letterario, discografico, radiofonico e televisivo, Coco propone una raccolta fondi per i portatori di handicap ed in tal senso ha rivolto il suo appello a Rai e Mediaset. Inoltre il progetto prevede anche un film dal titolo "The incredible story of a radio pirate” (per l’Italia "La storia incredibile di un pirata radiofonico"), con la musica e la storia della nostra vita, da "La febbre del sabato sera" alla contemporaneità musicale, radiofonica e televisiva, con personaggi di ieri e di oggi come Mike Bongiorno. Per l’Italia la bozza del film già esiste ma si è alla ricerca di una produzione di livello internazionale.

Le capacità creative e l’estro furono notati dal famoso talent scout Angelo Carrara, che gli firmò un contratto per tre album nel 2003 *vedi capitolo "Amici" del libro autobiografico di Lazzaro Cocomazzi "Non volevo una vita spericolata" reperibile su Amazon.

Questo progetto autoprodotto, ha dimostrato di essere il più innovativo nel marketing musicale, infatti attraverso la serie radiofonica "Coco Night Club" https://www.youtube.com/channel/UCiSBGwu9pI85zJZv3IWhSDw.

Lazzaro Coco è ormai conosciuto in tutta Italia e in Europa in particolare a Londra dove a fine anno si terrà un grande evento.

Nel suo libro potrete leggere la storia reale di Lazzaro Coco che nel tentativo di cercare la donna della sua vita, qualche anno fa, si rivolse anche alla nota Maria De Filippi, venendo respinto. Lazzaro Coco però non si è lasciato demoralizzare e ha affrontato l’ennesima delusione con creatività e passione scrivendo un libro e questo singolo che il 25 maggio sarà reso disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è illustrato da un emozionante "lyric video" realizzato dalla Coco Productions, propone musica accattivante, indie pop o R&B Italiano alternative con la nota voce di Coco.

Coco è un rapper, musicista, producer di livello internazionale, speaker (ex voce Mediaset) rocker ed oggi anche scrittore. Un vero Joker che vuole fare una rivoluzione come nel '48, non per fare l’Italia ma per fare musica in Italia.

In "Diavolo" Coco ha voluto citare il poeta Giacomo Leopardi, riscontrando in lui molte attinenze con la sua personalità. Scrivendo questa canzone Lazzaro ha trovato la forza e il coraggio di dichiarare il suo amore per la musica ma anche di lanciare il suo appello ad una donna speciale, una donna che sappia raccogliere i "gustosi frutti maturati da un albero umano".

L’artista, alla reale ricerca di una compagna, nel tentativo di trovare la donna della sua vita, è determinato a cercarla ovunque.

Dal 15 di luglio sino alla prima decade di settembre, Lazzaro Coco farà un "promo tour" sulle spiagge d’Italia.