Educazione e Benessere: gli Studenti del Liceo 'Torricelli' alla Camera dei Deputati per un Futuro Consapevole



ROMA – Si è concluso oggi, presso la prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, un importante percorso didattico-educativo che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico e Classico Statale "E. Torricelli" di Somma Vesuviana. L'iniziativa, coordinata dall'Onorevole Marco Cerreto, Capogruppo della Commissione Agricoltura, è stata realizzata in stretta collaborazione con Medea ODV, associazione da anni in prima linea nella tutela dei più fragili. – Si è concluso oggi, presso la prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, un importante percorso didattico-educativo che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico e Classico Statale "E. Torricelli" di Somma Vesuviana. L'iniziativa, coordinata dall'Onorevole Marco Cerreto, Capogruppo della Commissione Agricoltura, è stata realizzata in stretta collaborazione con Medea ODV, associazione da anni in prima linea nella tutela dei più fragili.





Il percorso ha guidato i ragazzi attraverso tematiche cruciali per la loro crescita: la promozione di una corretta educazione alimentare e il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo.





Sicurezza Alimentare e Alta Specializzazione





Un punto centrale dell'esperienza è stato l'intervento dell'On. Cerreto, il quale ha posto forte risalto sull’impegno costante nella valorizzazione della sicurezza alimentare. Cerreto ha spiegato agli studenti come la tutela della filiera non sia solo un dovere istituzionale, ma un ambito che richiede un’alta specializzazione e competenze tecniche multidisciplinari per garantire qualità e protezione ai consumatori. "La sicurezza alimentare" ha sottolineato l'Onorevole, "rappresenta un pilastro della nostra società e richiede professionisti preparati e un presidio normativo d'eccellenza".





Un Approccio Multidisciplinare





L'itinerario formativo ha beneficiato del contributo di eccellenza dell'Avvocato Sonia Napolitano del COA di Nola. Gli studenti sono stati supportati dai propri docenti in questo cammino di alto valore civico.





Il Ringraziamento allo Staff di Medea ODV





Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff della Medea ODV per l'impeccabile coordinamento e il supporto costante fornito durante l'intera attività. Il Dott. Francesco Longobardi, Presidente di Medea ODV, ha lodato l'entusiasmo dei partecipanti: "Il nostro obiettivo è fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare la realtà moderna con consapevolezza. Ringrazio tutto il mio staff per il lavoro instancabile. Portare gli studenti nei luoghi dove nasce la legge è il modo migliore per guidarli verso un benessere che sia fisico, psicologico e sociale".





Una Giornata di Formazione e Cittadinanza





Per i 42 studenti presenti la giornata ha rappresentato il culmine di un momento di crescita fondamentale. Il confronto diretto con le istituzioni e con esperti della sicurezza alimentare e del diritto ha trasformato la visita alla Camera in una vera palestra di cittadinanza attiva, confermando l'impegno del Liceo "E. Torricelli" nel promuovere un'istruzione d'eccellenza.

A margine dei lavori istituzionali, il Presidente della Medea ODV, ha voluto ampliare la riflessione sul valore del progetto, sottolineando l'importanza di una sinergia costante tra istituzioni e terzo settore: "Vedere questi ragazzi varcare la soglia della Camera dei Deputati non è stato solo un atto formale, ma il riconoscimento di un percorso di maturità. Come Medea ODV, la nostra missione è quella di agire come un ponte tra il mondo dei giovani e quello della legalità. Oggi più che mai, il benessere di uno studente non passa solo dai libri, ma dalla capacità di difendersi dalle insidie invisibili del web e dalla consapevolezza di ciò che mette nel proprio corpo. Insegnare a un giovane a distinguere una notizia falsa o a reagire a un attacco virtuale significa dargli la stessa protezione che la legge garantisce alla sicurezza alimentare. Il nostro staff ha lavorato mesi per rendere questi concetti tangibili, e la risposta degli studenti del 'Torricelli' è stata straordinaria: hanno dimostrato che la Campania possiede eccellenze umane capaci di confrontarsi ai massimi livelli nazionali. Non ci fermeremo qui; il nostro obiettivo è rendere questo modello di 'cittadinanza consapevole' uno standard per tutto il territorio".