Garlasco, scontro tra difese e Procura: tensioni sulla condanna di Alberto Stasi

Pavia - Nuovo capitolo nel complesso intreccio giudiziario legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Al centro del confronto, le valutazioni della Procura di Pavia e le posizioni contrapposte delle difese di Alberto Stasi e della famiglia Poggi.

Secondo quanto riportato dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, la Procura di Pavia avrebbe condotto un’indagine che punta a “sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia”, facendo riferimento alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Tizzoni ha definito il lavoro degli inquirenti “deludente”, sostenendo che non avrebbe inciso sui punti centrali della vicenda e ribadendo la piena collaborazione della famiglia con l’autorità giudiziaria nel corso degli anni.

Il nodo della revisione e le nuove valutazioni

Al centro delle contestazioni vi è anche la possibilità di una revisione del processo. Per la difesa della famiglia Poggi, non emergerebbero elementi tali da giustificarla, neppure alla luce delle consulenze medico-legali, informatiche e delle analisi sulla scena del crimine.

Resta invece aperto il dibattito sull’“impronta 33”, rilevata sulla scena del delitto: secondo Tizzoni, la sua attribuzione presenta ancora margini di incertezza e sarebbe l’unico punto su cui si concentra parte delle nuove valutazioni tecniche.

La posizione della difesa di Stasi

Di segno opposto la lettura degli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, secondo i quali le nuove attività investigative avrebbero invece messo in discussione l’impianto della condanna, evidenziando elementi che – a loro avviso – rafforzerebbero l’ipotesi dell’innocenza del loro assistito.

La difesa sostiene inoltre che le indagini avrebbero aperto scenari più ampi, con possibili coinvolgimenti di più soggetti, e sta lavorando per accelerare i tempi della richiesta di revisione della sentenza.

Un caso ancora al centro del confronto giudiziario

Il caso Poggi–Stasi, tra i più discussi della cronaca giudiziaria italiana, continua dunque a essere oggetto di analisi e interpretazioni divergenti tra accusa e difese, con posizioni ancora fortemente contrapposte su responsabilità, prove e ricostruzioni dei fatti.