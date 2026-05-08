La napoletana Claudia Sassone protagonista al Campionato di Massaggio di Roma: talento campano su un palcoscenico nazionale

Si è svolto il 2 e 3 maggio, presso l’Hotel Capannelle di Roma, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del benessere: il Campionato nazionale dedicato alle discipline del massaggio. Tra i protagonisti dell’evento anche la napoletana Claudia Sassone, operatrice olistica e nome ormai noto nel panorama campano del massaggio.

Claudia Sassone ha portato in gara due trattamenti distinti, dimostrando versatilità, sensibilità e grande competenza tecnica. Il primo massaggio eseguito è stato un californiano, caratterizzato da movimenti fluidi e avvolgenti, mirati al rilassamento profondo e al riequilibrio emozionale. Il secondo, invece, è stato un freestyle, espressione della sua creatività e capacità di adattamento alle esigenze specifiche del ricevente.

Durante le prove, l’operatrice si è distinta anche per la sua abilità nel trattare persone con importanti difficoltà fisiche ed emotive, dimostrando non solo padronanza tecnica ma anche una spiccata empatia e attenzione alla persona.

“È stata un’esperienza intensa e profondamente arricchente – ha dichiarato Claudia Sassone – salire su un palcoscenico così importante, a contatto con tanti grandi professionisti del settore, mi ha dato l’opportunità di crescere, confrontarmi e mettere alla prova il mio lavoro. Porto a casa nuove consapevolezze e ancora più passione per ciò che faccio ogni giorno.”

Un sentito ringraziamento va agli organizzatori del campionato, Stefano De Michino e Leonardo D'Onofrio, per l’impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione di un evento capace di valorizzare il talento e la crescita professionale degli operatori del settore.

La partecipazione al campionato rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso professionale di Claudia Sassone, confermandola come una figura di riferimento nel mondo del massaggio olistico in Campania e non solo.