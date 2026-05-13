Kate Middleton a Reggio Emilia: visita speciale nei luoghi del “Reggio Approach”

Reggio Emilia - La principessa del Galles Catherine, Princess of Wales è tornata in Italia scegliendo Reggio Emilia per il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo la malattia. La visita è dedicata al celebre “Reggio Approach”, il modello educativo per l’infanzia sviluppato nel dopoguerra e conosciuto in tutto il mondo.

La moglie dell’erede al trono britannico, impegnata con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, ha voluto approfondire da vicino il metodo fondato sull’ascolto, la creatività e la centralità dei bambini nella comunità.

L’arrivo della principessa in piazza Camillo Prampolini, davanti al Duomo di Reggio Emilia, è stato accolto da una folla di cittadini, bambini, bandiere britanniche e rappresentanti delle istituzioni locali. Tra i momenti più emozionanti della giornata, l’abbraccio con Elizabeth Spencer, una giovane donna di 24 anni arrivata dalla Germania per incontrarla.

Ad accogliere Kate Middleton anche i bambini delle storiche scuole dell’infanzia Robinson e Diana, simboli del sistema educativo reggiano.

La principessa ha poi fatto visita al municipio cittadino, dove il sindaco Marco Massari le ha consegnato il Primo Tricolore, riconoscimento simbolico della città, sottolineando il suo “profondo impegno per l’infanzia”.

Nel corso dell’incontro, Kate ha espresso grande interesse per il modello educativo reggiano: “Sono affascinata dalla vostra filosofia e da come i bambini siano al centro della comunità”, ha dichiarato.

Successivamente la principessa ha raggiunto il Fondazione Reggio Children e il Centro internazionale Loris Malaguzzi, cuore del “Reggio Emilia Approach”, dove ha incontrato educatori e promotori storici del progetto, approfondendo il funzionamento delle scuole e il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi educativi.

La visita proseguirà anche nelle prossime ore con tappe in altre realtà educative del territorio emiliano prima del rientro nel Regno Unito.