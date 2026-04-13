Scontro senza precedenti tra Trump e il Papa: tensione tra Washington e Vaticano

Washington - Un duro scontro istituzionale sta emergendo tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo le pesanti dichiarazioni attribuite al presidente americano Donald Trump nei confronti di Papa Leone, primo pontefice statunitense della storia recente della Chiesa cattolica.

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe pubblicato su Truth Social un lungo messaggio in cui definisce il Pontefice “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”, segnando un’escalation nei rapporti tra politica statunitense e autorità religiosa.

Le accuse e il messaggio politico

Nel suo intervento, il presidente avrebbe criticato alcune posizioni del Pontefice su temi internazionali, inclusi i conflitti in corso e la politica di sicurezza globale. Trump avrebbe inoltre affermato di preferire il fratello del Papa, Louis Prevost, definito “MAGA”, sostenendo che avrebbe una visione più vicina alla sua linea politica.

Il presidente avrebbe anche accusato il Pontefice di assumere posizioni troppo critiche nei confronti delle operazioni militari statunitensi in America Latina e della gestione della sicurezza internazionale, rivendicando al contempo i risultati della propria amministrazione in materia economica e di ordine pubblico.

Il contesto delle tensioni

Le dichiarazioni arrivano in un momento già delicato sul piano geopolitico, con Washington coinvolta in diversi fronti diplomatici e militari. Le posizioni espresse dal Pontefice durante recenti momenti di preghiera per la pace avrebbero contribuito ad alimentare il contrasto.

La reazione dei vescovi americani

Forti le reazioni anche all’interno della Chiesa cattolica statunitense. La Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti ha definito “denigratorie” le parole attribuite a Trump. Il presidente dell’organismo ha sottolineato che il Papa “non è un avversario politico, ma il Vicario di Cristo che parla per la cura delle anime”.

Un confronto istituzionale senza precedenti

Il caso evidenzia un inasprimento del rapporto tra leadership politica e autorità religiosa, con toni che, se confermati, rappresenterebbero uno dei momenti più tesi degli ultimi anni nei rapporti tra Washington e Santa Sede.