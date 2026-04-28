Operazione contro la pedopornografia online: perquisizioni in tutta Italia, coinvolte anche le province di Bari

Bari - La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nazionale contro la diffusione di materiale pedopornografico su internet, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e alla denuncia in stato di libertà di altri sei soggetti.

Le attività investigative e le successive perquisizioni sono state coordinate dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, con interventi simultanei in nove città italiane.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati un uomo di 70 anni con precedenti specifici in provincia di Belluno, un 63enne nel Mantovano e un 28enne residente nella provincia di Como. Secondo quanto emerso, gli arrestati detenevano migliaia di file contenenti materiale realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minori.

Parallelamente, sono stati denunciati in stato di libertà ulteriori soggetti, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, residenti in diverse province italiane tra cui anche Bari, oltre a Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità online e alla diffusione di contenuti illegali in rete, con particolare attenzione alla tutela dei minori. Le indagini proseguono per approfondire le responsabilità dei soggetti coinvolti e ricostruire eventuali reti di scambio di materiale illecito.