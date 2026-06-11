Incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi tra Villasanta e Arcore: illeso dopo un frontale

Milano, 11 giugno 2026 – Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un frontale nella serata di martedì lungo la provinciale tra Villasanta e Arcore, mentre rientrava a casa dopo essere partito dal suo ufficio di Cologno Monzese.

Nonostante la dinamica dell’impatto, l’imprenditore è uscito praticamente illeso, riportando soltanto lievi ferite. Il veicolo su cui viaggiava si sarebbe scontrato con un’altra auto che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30. La vettura coinvolta avrebbe improvvisamente perso aderenza o controllo in fase di accelerazione, finendo nella carreggiata opposta e causando un impatto frontale particolarmente violento. Il colpo ha provocato gravi danni alla parte anteriore dei mezzi e l’attivazione degli airbag.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto. Berlusconi è stato sottoposto ai controlli sanitari di routine, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazioni.

Dopo gli accertamenti iniziali, non risultano variazioni ai suoi impegni programmati.