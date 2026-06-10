È morta a 66 anni Patrizia Caselli: addio all’attrice e volto della tv tra anni ’80 e ’90

Milano - È morta all’età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. La notizia è stata diffusa attraverso i suoi profili social, che nelle ultime ore si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi.

Nata a Udine il 13 maggio 1960, Caselli era da tempo malata. Nel giugno 2024 aveva raccontato pubblicamente di avere un tumore al terzo stadio, descrivendo con grande sincerità la paura e la difficoltà della malattia.

Volto noto della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, aveva iniziato giovanissima la sua carriera anche grazie a collaborazioni con Nanni Loy, per poi affermarsi nelle televisioni private come Antennatre e Telealtomilanese, dove lavorò come showgirl e conduttrice.

In quegli anni fu spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione durata fino al 1987, un legame intenso e complesso che l’attrice aveva più volte ricordato anche in televisione con tono ironico e personale.

Parallelamente all’attività televisiva, Caselli si era dedicata anche alla musica, incidendo diversi 45 giri, e al teatro, partecipando a spettacoli come Hai mai provato con l’acqua calda? insieme a Chiari e Ivana Monti e alla riedizione di Mi è caduta una ragazza nel piatto con Domenico Modugno.

Il debutto televisivo in Rai risale al 1987 con il varietà Bella d’estate su Rai2, ancora accanto a Walter Chiari. Successivamente prese parte a programmi come Chi tiriamo in ballo? con Gigi Sabani e divenne uno dei volti del contenitore pomeridiano Detto tra noi, condotto con Piero Vigorelli, che anticipò la nascita de La vita in diretta. Nel 1993 condusse anche il game show Se fosse…, già portato al successo da Raffaella Carrà.

Nel 1994 lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, con cui ebbe una relazione durata fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio nel 2000. Successivamente si sposò con il medico Alberto Bossi, con cui adottò un figlio, François.

Negli ultimi anni era tornata saltuariamente alla recitazione, partecipando a film come La fabbrica del vapore (2000) e Dentro la città (2004).