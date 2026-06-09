Tragico incidente sulla Sora-Avezzano: morti tre operai edili, illeso il conducente del tir

Sora - Grave incidente stradale nel Frusinate, dove tre operai edili hanno perso la vita in un violento schianto avvenuto lungo la superstrada Sora-Avezzano, all’altezza dello svincolo di Sora Nord, in località San Vincenzo Ferreri.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un autoarticolato Renault Truck 480 della società Di Nino Trasporti, con sede a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, e un furgone cassonato Fiat 250 appartenente all’impresa Edil Pe. Costruzioni di Frosinone, sul quale viaggiavano alcuni lavoratori diretti a un cantiere.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sora, il mezzo pesante avrebbe colpito violentemente il lato del conducente del furgone, che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. La dinamica esatta dell’incidente è tuttora oggetto di accertamenti.

Il bilancio è drammatico. Due persone sono morte sul colpo: il conducente del furgone, un cittadino nigeriano di 29 anni, e un operaio edile di 66 anni che viaggiava sul sedile del passeggero. Un terzo lavoratore, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza dal personale del 118 all’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove è deceduto poco dopo il ricovero. La sua identità non è stata ancora resa nota.

Illeso, ma sotto shock, il conducente dell’autoarticolato, un uomo di 57 anni residente a Raiano, in provincia dell’Aquila.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le squadre Anas per i soccorsi e la gestione della viabilità. A causa dell’incidente, la statale 690 “Sora-Avezzano” è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione del confine con l’Abruzzo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Sora Nord.

Le indagini proseguono per chiarire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.