Omicidio Hamza Salama a Crema, svolta nelle indagini: tre nuovi indagati per concorso e favoreggiamento

Cremona - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Hamza Salama, il 20enne egiziano ucciso a sprangate e coltellate la sera di Pasquetta a Crema, in provincia di Cremona.

Dopo ulteriori accertamenti condotti dai carabinieri, che hanno analizzato testimonianze e immagini di videosorveglianza nel quartiere di San Bernardino, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altre tre persone oltre al 17enne marocchino già accusato di omicidio.

Due maggiorenni risultano ora indagati per concorso in omicidio: secondo gli inquirenti, quella sera si trovavano al parco Margherita Hack insieme al presunto responsabile e avrebbero avuto un ruolo attivo nella dinamica dei fatti.

Una terza persona, una ragazza appena maggiorenne, è invece indagata per favoreggiamento: avrebbe tentato di ostacolare le indagini e coprire i partecipanti all’aggressione.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’episodio sarebbe riconducibile a una spedizione punitiva scaturita dal presunto furto di una catenina, che il giovane ucciso avrebbe sottratto alla ragazza coinvolta.