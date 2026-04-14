Guasto sulla linea AV Napoli–Roma: ritardi fino a due ore e cancellazioni

Roma – Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sull’asse ad Alta Velocità tra Ferrovia Alta Velocità Napoli–Roma, dove un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 nei pressi di Napoli sta causando forti disagi.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia e da Rete Ferroviaria Italiana, i treni Intercity registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena circolazione.

Treni Alta Velocità coinvolti

Numerosi treni AV risultano soppressi, deviati o con termine corsa anticipato a Roma Termini. Tra i principali disagi:

FR 9505 Milano–Salerno terminato a Roma Termini

FR 9503 Firenze–Napoli terminato a Roma Termini

FR 9616 Napoli–Milano con origine da Roma Termini

FR 8506 Napoli–Bolzano con origine da Roma Termini

FR 9524 Salerno–Milano con origine da Roma Termini

FR 9622 Napoli–Milano con origine da Roma Termini

FR 8335 Roma–Napoli cancellato

Altri collegamenti risultano instradati su linee alternative o con modifiche di fermata, con particolare impatto sull’area di Napoli e dell’area campana.

Ritardi diffusi

La perturbazione si estende anche ad altri treni AV, con ritardi superiori all’ora su diverse direttrici nazionali, tra cui collegamenti tra Napoli, Roma, Milano, Torino e Venezia.

Tra i convogli maggiormente coinvolti figurano, tra gli altri:

FR 9606 Napoli–Milano

FR 9304 Napoli–Torino

FR 9516 Salerno–Torino

FR 9406 Napoli–Venezia

FR 9490 Salerno–Venezia

Disagi e assistenza ai passeggeri

Trenitalia ha attivato le procedure di assistenza per i viaggiatori, invitando i passeggeri a rivolgersi al personale in stazione per la riprotezione sui primi treni utili.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana continuano a lavorare per il ripristino della regolare circolazione sulla linea, considerata uno dei principali assi ferroviari del Paese.