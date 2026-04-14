Guasto sulla linea AV Napoli–Roma: ritardi fino a due ore e cancellazioni

09:47 Attualità


Roma – Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sull’asse ad Alta Velocità tra Ferrovia Alta Velocità Napoli–Roma, dove un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 nei pressi di Napoli sta causando forti disagi.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia e da Rete Ferroviaria Italiana, i treni Intercity registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena circolazione.

Treni Alta Velocità coinvolti

Numerosi treni AV risultano soppressi, deviati o con termine corsa anticipato a Roma Termini. Tra i principali disagi:

  • FR 9505 Milano–Salerno terminato a Roma Termini

  • FR 9503 Firenze–Napoli terminato a Roma Termini

  • FR 9616 Napoli–Milano con origine da Roma Termini

  • FR 8506 Napoli–Bolzano con origine da Roma Termini

  • FR 9524 Salerno–Milano con origine da Roma Termini

  • FR 9622 Napoli–Milano con origine da Roma Termini

  • FR 8335 Roma–Napoli cancellato

Altri collegamenti risultano instradati su linee alternative o con modifiche di fermata, con particolare impatto sull’area di Napoli e dell’area campana.

Ritardi diffusi

La perturbazione si estende anche ad altri treni AV, con ritardi superiori all’ora su diverse direttrici nazionali, tra cui collegamenti tra Napoli, Roma, Milano, Torino e Venezia.

Tra i convogli maggiormente coinvolti figurano, tra gli altri:

  • FR 9606 Napoli–Milano

  • FR 9304 Napoli–Torino

  • FR 9516 Salerno–Torino

  • FR 9406 Napoli–Venezia

  • FR 9490 Salerno–Venezia

Disagi e assistenza ai passeggeri

Trenitalia ha attivato le procedure di assistenza per i viaggiatori, invitando i passeggeri a rivolgersi al personale in stazione per la riprotezione sui primi treni utili.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana continuano a lavorare per il ripristino della regolare circolazione sulla linea, considerata uno dei principali assi ferroviari del Paese.

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