Tensione nel Golfo: petroliera cinese attraversa Hormuz tra escalation e diplomazia internazionale

Golfo Persico – Alta tensione nelle acque strategiche dello Stretto di Hormuz, dove la petroliera “Rich Starry”, nave lunga 188 metri e battente bandiera del Malawi, ha completato il transito dopo aver lasciato l’area di ancoraggio di Sharjah e aver attraversato lo stretto in direzione del Golfo dell’Oman.

Il movimento della nave, che risulterebbe a pieno carico e con destinazione indicata verso la Cina, è stato monitorato tramite i dati di tracciamento del portale MarineTraffic. Il passaggio avviene in un contesto di crescente tensione geopolitica e di presunti blocchi navali nell’area.

Scenario politico e militare in rapido irrigidimento

Sul fronte internazionale, le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno riacceso il confronto con l’Iran, ribadendo la centralità strategica delle rotte energetiche e la volontà di impedire a Iran lo sviluppo di capacità nucleari militari.

Da Teheran, il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf ha risposto con toni duri, mettendo in guardia Washington contro pressioni eccessive e sottolineando la determinazione iraniana.

Secondo fonti internazionali, la Casa Bianca starebbe valutando opzioni di interventi militari limitati nella regione, mentre i Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno lanciato avvertimenti diretti a Stati Uniti e Israele.

Diplomazia in movimento tra Asia e Medio Oriente

Sul piano diplomatico, il Pakistan avrebbe proposto di ospitare a Islamabad un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di favorire una de-escalation nella regione.

Parallelamente, si aprono oggi a Washington colloqui di pace tra Israele e Libano. In questo contesto, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha intensificato i contatti diplomatici, anche attraverso un confronto con il suo omologo israeliano Gideon Sa'ar, sottolineando il sostegno dell’Italia ai negoziati.

Un’area ad altissima sensibilità strategica

Il transito della petroliera nello Stretto di Hormuz avviene in uno dei punti più delicati per il commercio energetico globale, dove passano quote significative delle esportazioni mondiali di petrolio e gas. In questo quadro, ogni movimento navale viene osservato come potenziale indicatore dell’evoluzione della crisi regionale.