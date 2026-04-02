Gravina e Buffon si dimettono: scossa ai vertici del calcio italiano



ROMA - In una decisione che segna un momento storico per il calcio italiano, Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi, lasciando un vuoto importante ai vertici della gestione sportiva nazionale. La notizia è arrivata in modo improvviso, cogliendo di sorpresa tifosi, addetti ai lavori e istituzioni. ROMA - In una decisione che segna un momento storico per il calcio italiano, Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi, lasciando un vuoto importante ai vertici della gestione sportiva nazionale. La notizia è arrivata in modo improvviso, cogliendo di sorpresa tifosi, addetti ai lavori e istituzioni.





Gravina, presidente federale negli ultimi anni, ha guidato il calcio italiano attraverso fasi complesse, tra riforme strutturali e risultati altalenanti sul piano internazionale. La sua uscita di scena apre ora interrogativi sul futuro della governance e sulle scelte strategiche necessarie per rilanciare il movimento.





Anche Buffon, figura simbolo del calcio italiano e recentemente coinvolto in ruoli dirigenziali, ha deciso di fare un passo indietro. La sua presenza aveva rappresentato un ponte tra passato glorioso e futuro, portando esperienza e carisma all’interno delle istituzioni calcistiche.





Le dimissioni simultanee dei due protagonisti rappresentano un momento di svolta. Nei prossimi giorni saranno decisive le scelte della Federazione per individuare nuovi leader capaci di affrontare le sfide imminenti, tra rinnovamento, competitività internazionale e fiducia dei tifosi.