Maltempo in Abruzzo, evacuate 13 persone a Passolanciano: intervento dell’Esercito

Pescara - Proseguono i disagi causati dal maltempo in Abruzzo, dove forti nevicate hanno creato criticità soprattutto nelle aree montane. A Passolanciano, nel comprensorio sciistico della Maiella tra le province di Pescara e Chieti, è stato necessario l’intervento del Nono Reggimento Alpini dell’Esercito per evacuare 13 persone rimaste bloccate in un hotel a causa dell’abbondante neve.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, la situazione è stata progressivamente risolta nel corso della giornata: la viabilità è stata ripristinata intorno alle 15:30, dopo la rimozione degli alberi caduti lungo la strada. Sul posto sono attesi i mezzi speciali dell’Anas per completare le operazioni di sgombero e consentire il pieno ripristino della circolazione.

Tra le persone coinvolte, alcuni ospiti dell’hotel hanno raccontato i momenti vissuti durante l’emergenza. “Finalmente stiamo tornando a casa – hanno spiegato –. Il momento più critico è stato quando, mentre eravamo in auto, ci siamo trovati davanti un muro di neve e alberi caduti”. Nonostante le difficoltà, il clima all’interno della struttura è rimasto tranquillo, anche grazie alla presenza del personale e degli operatori intervenuti.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alle condizioni meteo avverse che stanno interessando diverse aree del Centro Italia.