Maltempo, allerta diffusa al Centro-Sud: allagamenti, disagi e crolla un ponte in Molise

Roma - Prosegue senza sosta l’ondata di maltempo che sta interessando da giorni il Centro e il Sud Italia, con condizioni meteorologiche estreme che stanno provocando allagamenti, frane e gravi criticità sulla viabilità.

La Protezione civile ha diramato allerta rossa per Abruzzo, Molise e Puglia, mentre è stata emessa allerta arancione per Basilicata e Calabria. In stato di allerta gialla risultano invece Campania, Lazio, Marche, Sicilia e Umbria. Nelle ultime ore, soprattutto tra Abruzzo e Molise, si sono registrate piogge intense, nevicate e forti raffiche di vento, con esondazioni, evacuazioni e interruzioni dei collegamenti ferroviari.

Particolarmente critica la situazione in Molise, dove è crollato il ponte sul fiume Trigno lungo la Strada Statale 16 “Adriatica”, nel territorio di Montenero di Bisaccia. L’infrastruttura era già stata chiusa in via precauzionale nelle ore precedenti a causa dell’ingrossamento del corso d’acqua.

L’emergenza ha reso necessario il potenziamento del dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, con il richiamo in servizio di personale libero e l’arrivo di squadre da altre regioni. Le operazioni sul territorio vengono condotte anche con mezzi anfibi e gommoni da rafting per raggiungere le aree isolate.

Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti e al rispetto delle indicazioni della Protezione civile, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione del quadro meteorologico nelle prossime ore.