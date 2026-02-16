Giorgia Meloni in Sicilia per sopralluoghi post-ciclone Harry

Niscemi, Caltanissetta - Dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio, laè tornata oggi inper verificare la situazione nelle aree colpite dal. Accompagnata dal capo del Dipartimento della, la presidente del Consiglio è arrivata a, dove è stata accolta dal sindaco

Nel corso della giornata, Meloni ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del Comune e ha incontrato un gruppo di sfollati presso il Municipio. Al centro dei colloqui i temi legati alle abitazioni danneggiate, alla ricollocazione dei cittadini sfollati e alla viabilità nelle aree colpite.

La premier, giunta in elicottero, proseguirà con sopralluoghi nelle altre zone costiere colpite dal ciclone. Il sindaco Conti ha annunciato che oggi sarà nominata la commissione per la valutazione delle istanze finalizzate a ottenere i contributi e i ristori previsti dall’ordinanza di protezione civile.