In cammino alla ricerca della luce – L’antologica di Rossella Battaglini come racconto di una vita

Oltre mezzo secolo di pittura tra ombra e rinascita: l’artista senese trasforma il proprio percorso umano in un itinerario spirituale che culmina nella luce e diventa dono alla comunità

La mostra In cammino alla ricerca della luce di Rossella Battaglini è molto più di un’esposizione retrospettiva. È un racconto organico che attraversa cinquant’anni di ricerca pittorica e restituisce, in forma visiva, l’intera parabola esistenziale dell’artista. Protagonista è Rossella Battaglini, nata a Siena nel dicembre del 1944, attiva fin dagli anni Sessanta, con numerose personali in Italia e all’estero, vincitrice di premi di rilievo e presente con le sue opere in collezioni pubbliche e private.

L’antologica riunisce opere che coprono un arco temporale ampio, dagli esordi negli anni Settanta fino alla produzione più recente. Non si limita a documentare una carriera, ma propone una lettura coerente di un percorso che si sviluppa come un cammino simbolico: dall’ombra alla luce.

Le radici nell’ombra

Le prime fasi della produzione di Battaglini sono caratterizzate da un linguaggio espressivo dominato da tonalità scure, da una forte tensione emotiva, da una ricerca che affonda nelle zone più profonde dell’interiorità. Gli anni trascorsi lontano dalle città d’origine, in particolare il lungo periodo milanese, contribuiscono a consolidare una dimensione di introspezione e isolamento che trova nella pittura la propria traduzione visiva.

Il buio diventa così cifra stilistica e insieme metafora di una condizione esistenziale. Le opere di questo periodo parlano di inquietudine, di attraversamento, di una ricerca costante di senso.

La svolta e la rinascita

La traiettoria cambia in modo significativo negli anni più recenti, quando eventi personali di grande intensità segnano una frattura nella vita dell’artista. La perdita del marito e l’esperienza della malattia rappresentano un momento di crisi profonda. Eppure, proprio in quel passaggio, si apre una possibilità nuova.

La luce entra progressivamente nella pittura. I colori si fanno più chiari, le composizioni si alleggeriscono, lo spazio si amplia. L’ombra non scompare, ma viene attraversata e trasformata. La maturità porta con sé una consapevolezza diversa, capace di leggere anche il dolore come passaggio verso una forma più piena di serenità.

La mostra In cammino alla ricerca della luce di Rossella Battaglini si chiude simbolicamente con opere immerse nella luminosità, quasi a suggellare un approdo che coincide con una nuova stagione interiore.

Un’arte libera dal mercato

Nel corso della sua carriera, Battaglini ha ricevuto riconoscimenti importanti e ha esposto in numerose sedi, ma la sua ricerca non ha mai seguito logiche commerciali. Le opere non sono state pensate per il lucro né per la visibilità, ma come espressione autentica di un vissuto personale.

Dopo un lungo periodo lontano dalle esposizioni, l’antologica rappresenta un ritorno che assume il valore di sintesi più che di rilancio. È la ricomposizione di un itinerario che trova ora una forma compiuta.

Il dono e la dimensione spirituale

La decisione di donare le opere alla diocesi aggiunge un ulteriore livello di significato. L’arte, nata come esperienza intima e personale, viene affidata a uno spazio di fede e comunità, trasformandosi in patrimonio condiviso. La donazione non è solo un gesto formale, ma il segno di una maturazione spirituale che attraversa l’intera ricerca.

La spiritualità, presente fin dagli esordi in modo discreto, emerge oggi come orizzonte di senso che sostiene il passaggio dall’ombra alla luce. Non si traduce in rappresentazioni esplicite, ma si manifesta nella qualità stessa della luce che pervade le opere più recenti.

La mostra In cammino alla ricerca della luce di Rossella Battaglini diventa così il racconto di una vita che ha attraversato il buio senza esserne schiacciata, trasformando la sofferenza in consapevolezza e la fragilità in rinascita. Un percorso che restituisce all’arte la sua funzione più alta: dare forma alla verità di un’esistenza e consegnarla, con sobrietà, alla comunità.