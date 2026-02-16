Serie A, arbitro La Penna minacciato sui social: denuncia alla Polizia Postale

Roma - Dopo il match di sabato tra, segnato dalle polemiche per l’espulsione di Kalulu, l’arbitroè stato vittima di insulti e minacce di morte sui social network.

I messaggi hanno spinto La Penna a presentare una denuncia alla Polizia Postale di Roma, che ha avviato le indagini. La Procura di Roma è in attesa dell’atto: l’incartamento sarà esaminato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, che deciderà l’apertura di un fascicolo di indagine.

Il caso riapre il dibattito sulla sicurezza e la tutela degli arbitri, spesso bersaglio di comportamenti aggressivi e intimidatori sui social, soprattutto in seguito a decisioni controverse durante le partite di Serie A.