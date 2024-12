Inaugurata con successo al MO.CA. di Brescia la mostra di Franco Carlisi e Francesco Cito 'Romanzo italiano'

BRESCIA - Si è inaugurata con successo negli spazi del MO.CA Centro per le Nuove Culture di Palazzo Martinengo di Brescia la mostra fotografica di Franco Carlisi e Francesco Cito "Romanzo italiano", patrocinata dal Comune di Brescia, curata da Giusy Tigano e organizzata da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group. - Si è inaugurata con successo negli spazi del MO.CA Centro per le Nuove Culture di Palazzo Martinengo di Brescia la mostra fotografica di Franco Carlisi e Francesco Cito "Romanzo italiano", patrocinata dal Comune di Brescia, curata da Giusy Tigano e organizzata da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group.





La serata si è aperta con una performance musicale del pianista e compositore Davide Ferro – autore anche della colonna sonora "Evocazioni" composta ad hoc per la mostra - in duetto con l’arpista e cantante jazz Sonia Caputo (Resonance Duo).





Prima dell’apertura ufficiale, sono intervenuti: Giusy Tigano, curatrice della mostra; Cesare Pizzuto ed Enrico Cinti, rispettivamente CEO e Direttore Generale di SMI Group, che hanno raccontato le origini della collaborazione con GT Art Photo Agency e il sostegno dell’azienda all’arte e alla cultura; e Francesco Cito, testimone con la sua macchina fotografica di diversi conflitti in tutto il mondo, che ha spiegato il suo incontro con la fotografia da matrimonio.





«L’idea del progetto espositivo "Romanzo italiano" – ha raccontato la curatrice Giusy Tigano – l'ho avuta in mente e nel cuore per diversi anni, ma ha preso forma per la prima volta lo scorso autunno negli spazi espositivi di Palazzo Brancaccio a Roma. il MO.CA di Brescia è dunque la seconda tappa di questa mostra, resa possibile innanzitutto dalla collaborazione con SMI Group, che da subito ha sposato la proposta di una lettura parallela, armonica e poetica sul tema del matrimonio con le foto di Carlisi e Cito».





A questo proposito, il CEO di SMI Group Cesare Pizzuto ha ricordato la sinergia che si è subito creata fra SMI Group e Giusy Tigano: «Ci siamo incontrati poco più di un anno fa e noi di SMI Group abbiamo trovato il progetto estremamente interessante, molto vicino a quelli che sono i nostri valori. SMI Group è un'azienda creativa che ha nel suo ethos la passione per la bellezza, per cui ha sentito nelle sue corde la volontà di dare un contributo alla realizzazione di questo progetto».





Enrico Cinti, Direttore Generale di SMI Group, ha poi aggiunto: «Crediamo moltissimo nella fotografia come mezzo di espressione privilegiato, e in particolare abbiamo creduto da subito a questo meraviglioso progetto espositivo proposto da Giusy Tigano. Non solo perché Franco Carlisi e Francesco Cito sono due straordinari autori, ma perché “Romanzo italiano” mette in contrapposizione due punti di vista differenti, in due realtà territoriali tanto diverse ma altrettanto caratterizzate quando si parla di matrimonio. Questa seconda mostra è l’inizio di un percorso che vedrà in futuro SMI Group continuare a collaborare con GT Art Photo Agency e ad appoggiare eventi di questo tipo, che permettono di conoscere realtà importanti e farle scoprire al pubblico, oltre a incontrare artisti come Carlisi e Cito, che portano avanti il loro lavoro con grande passione, professionalità ed entusiasmo».





Francesco Cito ha raccontato le origini del progetto "Matrimoni Napoletani": «Ho iniziato a fotografare matrimoni quasi per caso. Mi trovavo in taxi a Napoli, la mia città natale, quando vidi due sposi che stavano facendo un servizio fotografico prima di andare a sposarsi a Castel Gandolfo, dove si celebrano matrimoni tutti i giorni tranne la domenica per non sovrapporsi alle cerimonie liturgiche. Quel giorno è stata la prima volta che mi resi conto della teatralità del rito nuziale a Napoli, di quanto sia importante il giorno del matrimonio per la cultura napoletana, un rito che non riguarda solo gli sposi ma coinvolge un’intera comunità. Ho conosciuto molti fotografi che abitualmente facevano servizi matrimoniali, ma per me, che normalmente fotografavo tutt’altro, era importante raccontare ciò che non si vede, ciò che gli stessi sposi non vorrebbero che si notasse, tutto quello che rimane nascosto dietro le quinte».





La mostra





Patrocinata dal Comune di Brescia, la mostra "Romanzo italiano" presenta 120 fotografie in bianco e nero di due dei fotografi italiani di maggior rilievo a livello internazionale, i quali si confrontano creando una narrazione condivisa sul tema del matrimonio.

Le immagini di Carlisi e Cito ci offrono un racconto visivo profondo e originale, un romanzo per immagini che sfida la fotografia matrimoniale tradizionale, distaccandosi dagli stereotipi di stile e linguaggio. La loro è un’esplorazione visionaria, che narra con toni poetici, ironici e disincantati le emozioni e i molteplici aspetti relazionali e sociali del matrimonio.

Le fotografie di Franco Carlisi sono una selezione del più ampio progetto "Il Valzer di un giorno", vincitore del Premio Bastianelli nel 2011 e del Premio Pisa nel 2013. Il lavoro si concentra sulle nozze in una Sicilia nascosta, lontano dalle convenzioni, catturando l'essenza di un momento che si svolge oltre la rappresentazione scenica del matrimonio. Le immagini, dal grande impatto visivo e quasi barocche nella loro intensità, raccontano scene in cui il tempo rimane in sospensione per cogliere dettagli intensi e spontanei, come un abbraccio, uno sguardo, la lacrima di una sposa o la commozione di un genitore.

La selezione fotografica di Francesco Cito proviene dal progetto "Matrimoni Napoletani" (o "Neapolitan Wedding"), vincitore del prestigioso World Press Photo nel 1995 (categoria "Day in the Life", 3° premio). Anche in questo caso, l’autore abbandona la monotonia della fotografia matrimoniale convenzionale per creare un linguaggio visivo nuovo, fortemente autoriale, che esplora le dinamiche sociali del matrimonio con occhio critico e riflessivo.

Il libro-catalogo della mostra, realizzato in edizione limitata per l’evento di apertura di Roma e che può essere acquistato scrivendo a info@gtartphotoagency.com , presenta due testi di approfondimento scritti da Andrea Camilleri per Franco Carlisi e Michele Smargiassi per Francesco Cito.

Tutte le opere presenti in mostra possono essere acquistate come stampe fine art in edizione limitata, certificate e firmate in originale dagli autori, rivolgendosi all’agenzia GT Art Photo Agency.