Timothy Cavicchini, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Stabile'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica "Stabile" (Matilde Dischi), il nuovo singolo di Timothy Cavicchini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 settembre. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica "Stabile" (Matilde Dischi), il nuovo singolo di Timothy Cavicchini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 settembre.





"Stabile" è un brano autobiografico in cui viene sottolineata la necessità di creare fondamenta solide, senza perdere il focus su ciò che davvero conta, la famiglia, il lavoro, le amicizie, ma anche la forza di mantenere viva la frivolezza che alleggerisce il nostro passaggio. La stabilità è un concetto di volontà e di equilibrio tra gli estremi della vita.





Spiega l’artista a proposito del brano: "Quando ho scritto Stabile ho pensato che sarebbe stato complicato raccontare il concetto di stabilità. Mentre provavo con la mia band, il mio chitarrista mi ha suggerito di pensare ai miei figli e, in effetti, sembrava una frase scontata, ma non lo è. Trovo incredibile come l’unico vero cerotto alle ferite della vita sia l’amore per i propri figli".





Il videoclip di "Stabile", diretto da Filippo Cabianca, racchiude il concetto di stabilità in una partita di basket. Protagonisti del video, insieme a Timothy Cavicchini, sono i suoi figli Achille e Dante.





Per quel che riguarda Timothy Cavicchini, è un rocker veronese di origini mantovane. Dalla sua partecipazione a The Voce of Italy nel Team di Piero Pelù, alla presenza su Canale 5 come giudice sul muro di All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J-ax, passando per le collaborazioni con Ringo di Virgin Radio, Timothy è sempre rimasto sulla cresta dell’onda grazie a un’incessante attività Live che può vantare anche 200 concerti all’anno. Negli anni ha saputo creare un grande rapporto con il suo pubblico, trasformando uno spettacolo prettamente rock in un’ambiente intimo, ricco di dialogo tra lui e chi lo ascolta. Questo lo ha reso in Italia, un punto di riferimento per tutti gli amanti del Rock, registrando quasi sempre dei sold out sia nei club che in altre manifestazioni.