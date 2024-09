Mirko Valeri insieme ai Via Greve presentano il nuovo lavoro dal titolo 'Non Fa Più Paura'



Il brano sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 27 settembre 2024





Mirko Valeri & I Via Greve, rock band italiana nota per le sue canzoni dai testi sfondo sociale, dopo un rinnovo della line-up, è entusiasta di annunciare l'uscita del suo nuovo lavoro per il brano "Non Fa Più Paura", disponibile dal 27 settembre 2024 su tutte le piattaforme digitali.





La canzone vuole motivare e incentivare la possibilità di uscire da una dipendenza patologica.





"[…] Nel processo di recupero da una dipendenza patologica svolge un ruolo fondamentale la motivazione: essa è il motore principale che spinge una persona a prendere la decisione di uscire dall’incubo che sta vivendo, spesso da molti anni. […]" (fonte San Nicola Centro Recupero Dipendenze).





Il videoclip, montato e diretto da David Guidi, è un viaggio visivo che cattura l'essenza della canzone, esplorando temi del sociale, dell’amore e della rinascita. Totalmente auto-prodotto e con una coreografia semplice, il video promette di intrattenere e coinvolgere gli spettatori rivolgendosi in maniera diretta al cuore di tutti.





"Volevamo creare qualcosa che non fosse solo un accompagnamento al brano, ma un'esperienza visiva che potesse trasmettere l'emozione e il messaggio della canzone" dichiara Ray Barbato il bassista della Band dei Via Greve.





Il brano "Non fa più paura" è un'anticipazione del prossimo EP omonimo, in arrivo nei prossimi mesi. Con sonorità fresche e innovative e con un attento occhio al rock dei grandi artisti che lo hanno reso tale, questo nuovo progetto promette di contribuire ad allargare i confini della musica. Le canzoni sono state scritte da Mirko Visintin aka Mirko Valeri. Gli arrangiamenti sono di Franco Poggiali Berlinghieri e il Mix e il Master sono stati fatti all'Artestudio53.