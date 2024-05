Vittorio Nacci, il 22 maggio uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Stai qua

Novità nel panorama musicale nazionale: il 22 maggio uscirà per NOS Records/Believe Music "Stai qua", il secondo singolo di Vittorio Nacci, che anticipa di poco la pubblicazione del suo LP d'esordio solista. Novità nel panorama musicale nazionale: il 22 maggio uscirà per NOS Records/Believe Music "Stai qua", il secondo singolo di Vittorio Nacci, che anticipa di poco la pubblicazione del suo LP d'esordio solista.





Dopo Il Bisonte, primo singolo del nuovo percorso in solitaria di Vittorio Nacci, Stai qua prosegue il concetto del disco di prossima uscita. In questo caso il dialogo tra le solitudini si colloca in una dimensione amorosa, nel sentimento irragionevole che non cede e non crede alla finitudine.





Succede che il protagonista, non vedendo né capendo la nuova dimensione altra dell’amata, s’infila in ragionamenti tipicamente tossici, non lascia andare l’idea che lui non abiti più il cuore di lei la quale nei suoi confronti non pratica più il dono della cura, dell’attenzione, della tenerezza, del tatto amoroso. Lui resta immobile e passivo in una casa, allegoria della sua chiusura, non riuscendosi a spiegare la distanza, ormai irrecuperabile, della persona amata che non abita più il suo abbraccio.





Il videoclip animato, realizzato da Giuseppe Sciorsci con l’idea dello stesso Vittorio Nacci, descrive proprio lo sfilacciamento sentimentale che ci si trova a vivere e subire in casi come questo.





Il finale (del brano e del videoclip), è quello che ci si augura tutti facciano quando si vive all’interno di una relazione così velenosa.





Per quel che riguarda Vittorio Nacci, 1985, è un artista, produttore, autore e musicista pugliese. Per due decenni leader degli iohosemprevoglia, coi quali firma un contratto con Sony Music e partecipa al 62° Festival di Sanremo sezione giovani classificandosi terzo. Pubblicati numerosi EP, due LP e girato live per tutto il territorio nazionale e non solo, nel 2016 scrive il suo primo libro di racconti "La mandria umana" per CSA. Prosegue con la band fino all'approdo in solitaria del 2024 per la NOS Records.