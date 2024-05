Gaza, Biden a Netanyahu: ridurre le vittime civili e pianificare il futuro

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, ha riaffermato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la posizione chiave degli Stati Uniti riguardo alla crisi in corso nella Striscia di Gaza. Sullivan ha sottolineato l'importanza di ridurre al minimo le vittime civili e di sviluppare una strategia politica per il futuro della regione.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito questa posizione chiedendo "una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi". Questo messaggio sottolinea l'impegno dell'amministrazione Biden nel cercare una soluzione diplomatica e porre fine al conflitto in corso.Tuttavia, nonostante gli appelli per una tregua e la ricerca di una soluzione politica, la violenza continua a mietere vittime. Questa mattina, almeno tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in seguito ai bombardamenti israeliani che hanno colpito la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.Questi eventi sottolineano l'urgenza di trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto, che possa porre fine alla sofferenza delle persone coinvolte e portare stabilità alla regione. La comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, continua a impegnarsi per raggiungere questo obiettivo e mettere fine alla violenza in corso.