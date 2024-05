Reggae Fruit, il 17 maggio uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Piccole realtà'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 17 maggio 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Piccole realtà", il nuovo singolo dei Reggae Fruit. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 17 maggio 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Piccole realtà", il nuovo singolo dei Reggae Fruit.





"Piccole realtà" è un brano che trova la sua essenza nel concetto di libertà, che si può trovare in varie forme ed espressioni all’interno del testo. Nel contempo si percepisce un forte desiderio di estraniarsi dall’arroganza quotidiana come unica strada per ritrovare l’empatia con se stessi.





Il ritornello evidenzia energicamente il significato della canzone: un’instancabile ricerca della felicità. Commenta l’artista a proposito del brano: "Noi siamo i Reggae Fruit, due amici che hanno deciso di spingere il più possibile l’amore per la musica. Ci siamo prefissati come obiettivo di produrre della musica che potesse sempre suonare come veritiera e realistica. Per fare questo, tutto quello che scriviamo deve rispecchiarci a 360 gradi e parlare della realtà che quotidianamente viviamo. Apprezziamo la collaborazione tra gli esseri umani, l’onestà e la trasparenza. Questi sono i valori presenti all’interno dei nostri brani e ci piace pensare che le nostre composizioni possano eliminare la negatività che spesso affligge le persone attorno a noi e potergli regalare un sorriso e dei concetti positivi per cui continuare a vivere la propria vita. Dopo anni passati a suonare e divertirci avevamo voglia di confrontarci con realtà già affermate e conoscere dei veri professionisti del settore. Partecipando ai casting di UPMusic abbiamo avuto il piacere di trovare qualcuno che ha creduto in noi e nel nostro progetto. Questo ha fatto si che potessimo finalmente lavorare a stretto contatto con persone che ci avrebbero permesso di crescere musicalmente e di dare vita al nostro nuovo brano, Piccole Realtà. Ringraziamo tutto lo staff con cui abbiamo lavorato e tutte le persone che hanno sempre creduto in noi e che tutt’ora ci incoraggiano".





Per quel che riguarda i Reggae Fruit, sono un duo musicale nato a Brescia dall’incontro tra due amici, Many di Ras (Luca Menasio) compositore, cantante e Comi Fyah (Lorenzo Cominelli) Dj e compositore, accomunati da una forte passione per la musica reggae e iniziano la loro attività di Mc e Dj a Febbraio 2022. Nello stesso anno pubblicano i primi brani autoprodotti tra cui il singolo "Sai Che" che raccoglierà un discreto numero di ascolti. Per aprirsi diverse possibilità iniziano ad organizzare eventi musicali e sociali nel territorio bresciano. I loro nomi compaiono nelle edizioni 2023 di "One Love Festival", "Bergamo Sunfest" e "Festa di Radio Onda D’Urto". Nel frattempo collaborano con vari artisti della loro zona entrando a far parte del collettivo "Brescia Love Reggae". Come ultimo traguardo ricevono l’opportunità di produrre un brano con l’etichetta discografica "Upmusic" di Milano.