Cantine Mastrangelo al Best Wine Stars 2024



BERNALDA (MT) - Cantine Mastrangelo, azienda vinicola di Bernalda (Matera), annuncia con orgoglio la sua partecipazione a Best Wine Stars 2024, l'evento di riferimento per i vini d'eccellenza italiani e internazionali, che si terrà a Milano dal 18 al 20 maggio 2024 presso il Palazzo del Ghiaccio.





Un palcoscenico prestigioso per Margherì





Best Wine Stars rappresenta una straordinaria opportunità per Cantine Mastrangelo di presentare al pubblico e agli operatori del settore il suo fiore all'occhiello: il vino bianco biologico Matera Greco DOC Margherì. Un'eccellenza lucana che ha conquistato i palati di intenditori in tutto il mondo, grazie alla sua eleganza e complessità aromatica.





Margherì Greco DOC: Un simbolo della viticoltura lucana di qualità





Prodotto da uve Greco coltivate in regime di agricoltura biologica nei vigneti di proprietà dell'azienda, Margherì Greco DOC rappresenta un esempio virtuoso di viticoltura sostenibile, in grado di coniugare sapientemente tradizione e innovazione.

Ottenuto da uve di Matera Greco Bianco, una varietà autoctona selezionata con cura, questo vino incarna l'autenticità e l'eleganza del territorio bernaldese e delle colline lucane.

La sua vinificazione accurata e la produzione volutamente ridotta per massimizzare la qualità, conferiscono a questo vino bianco biologico un carattere unico e distintivo, che lo rende perfetto per accompagnare primi piatti di pesce, crostacei e formaggi freschi.

La partecipazione di Cantine Mastrangelo a Best Wine Stars conferma il ruolo di primo piano dell'azienda nel panorama vitivinicolo lucano e nazionale. Un impegno costante nella ricerca della qualità, unito al rispetto per l'ambiente e al territorio, ha permesso a Cantine Mastrangelo di affermarsi come azienda vinicola d'eccellenza della Basilicata.





Best Wine Stars 2024: Un appuntamento da non perdere





Durante Best Wine Stars 2024, Cantine Mastrangelo sarà presente con un proprio stand all'interno del padiglione dedicato ai vini biologici. I visitatori avranno la possibilità di degustare Margherì, un Matera Greco DOC bianco biologico, e di conoscere da vicino la filosofia produttiva dell'azienda. Un'occasione unica per scoprire uno dei migliori vini bianchi lucani e italiani.





Informazioni su Cantine Mastrangelo





Cantine Mastrangelo nasce dalle storiche tenute lucane delle famiglie Appio e Mastrangelo. Situata a Bernalda, in Basilicata, l'azienda, risalente al XVIII secolo, vanta una lunga esperienza nella produzione di vini di qualità, ottenuti da uve coltivate con metodo biologico nei propri vigneti. I vini Mastrangelo sono espressione del territorio lucano e della sua ricca tradizione vitivinicola, apprezzati per la loro eleganza, complessità e armonia.





Contatti





Cantine Mastrangelo

Tel. +393398449645