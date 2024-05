MILANO – Al via la seconda edizione del Premio giornalistico "CoReVe", voluto dal Consorzio di Recupero del Vetro per sostenere e promuovere il giornalismo italiano nel campo della sostenibilità ambientale.

Dopo il successo della prima edizione che ha incoronato Gianluca Schinaia giornalista dell’anno grazie ad un servizio apparso su Wired, si riaprono infatti, dal 1 giugno 2024 all’8 settembre 2024, le candidature per la seconda edizione del premio. Sempre 3 le categorie in gara: carta stampata, web e agenzie, radio e tv. Tutte le informazioni per prendere parte al concorso sono pubblicate su www.coreve.it