Arriva Radio NEFF su Spotify, la radio digitale in sintonia con la tua creatività



MILANO – Dopo il successo riscosso dal canale podcast e dalle playlist musicali del progetto NEFF Sounds Good, la collaborazione su Spotify tra il marchio NEFF, specialista europeo negli elettrodomestici da incasso premium per gli appassionati di cucina, e il DJ, conduttore radiofonico e musicista Alessio Bertallot prosegue e si evolve dando vita a Radio NEFF, una "digital radio" unica nel suo genere, in grado di offrire un’esperienza coinvolgente in puro stile NEFF. – Dopo il successo riscosso dal canale podcast e dalle playlist musicali del progetto NEFF Sounds Good, la collaborazione su Spotify tra il marchio NEFF, specialista europeo negli elettrodomestici da incasso premium per gli appassionati di cucina, e il DJ, conduttore radiofonico e musicista Alessio Bertallot prosegue e si evolve dando vita a Radio NEFF, una "digital radio" unica nel suo genere, in grado di offrire un’esperienza coinvolgente in puro stile NEFF.





Una nuova esperienza di ascolto





La formula di Radio NEFF, infatti, prende il meglio delle caratteristiche tipiche delle playlist e dei podcast, fondendole per accendere l’ispirazione e nutrire lo spirito creativo degli appassionati di cucina attraverso uno stimolante mix di pezzi iconici della grande musica e contenuti in voce esclusivi.

Radio NEFF sarà perciò un contenitore nel quale le raffinate selezioni musicali curate da Alessio Bertallot si alterneranno con le voci di personalità affermatesi in varie sfere creative, che interverranno per condividere esperienze, suggerimenti e considerazioni legate al loro ambito professionale.





Le Voci di Radio NEFF





Per le originali pillole audio, NEFF ha coinvolto nel nuovo progetto lo chef stellato nonché nuovo Brand Ambassador NEFF Michele Lazzarini, il visual artist e art director Simone Brillarelli, il copywriter e docente di creative advertising Alessandro Baici, la lifestyle blogger e influencer Amanda Deni e il regista e fotografo Cesare Cicardini. Ognuno di loro racconterà ai microfoni di Radio NEFF il personalissimo percorso che l’ha condotto a credere nella scintilla di un’idea fuori dagli schemi, di una curiosità o di una precoce vocazione a sperimentare, coltivandola e perfezionandola sino a farne una scelta di vita e professionale.

Ogni settimana la programmazione di Radio NEFF sarà aggiornata con nuove tracce musicali e pillole audio che celebreranno la creatività in tutte le sue espressioni e sfaccettature, offrendo agli ascoltatori un brillante distillato di intrattenimento e spunti di riflessione.

"Crediamo molto nel potenziale di questo progetto unico nel suo genere, capace di coinvolgere piacevolmente sia la sfera emotiva sia quella razionale proponendo contenuti di qualità" dichiara Sarah Evi, Brand Communication Manager di NEFF "Il nostro obiettivo con Radio NEFF è confermare il marchio NEFF come riferimento presente nella quotidianità degli appassionati di cucina non solo con la tecnologia e le prestazioni degli elettrodomestici, ma anche come costante fonte d’ispirazione e di stimolo a esprimere al massimo il loro lato creativo".