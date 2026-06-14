F1, Hamilton trionfa a Barcellona: prima vittoria con Ferrari

Barcellona - Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1, ottenendo il suo primo successo con la Ferrari e interrompendo un digiuno che durava dal 2024.

Alle spalle del pilota britannico hanno chiuso sul podio George Russell con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren.

Un successo storico per la Ferrari

La vittoria rappresenta un risultato significativo anche per la Scuderia di Maranello, che non saliva sul gradino più alto del podio in un Gran Premio dal 2024.

Per Hamilton si tratta della 106ª vittoria in carriera e del primo successo in 31 gare disputate con la Ferrari. L’inglese aveva già ottenuto un successo nella sprint race del GP di Cina a Shanghai, ma non in gara lunga.

Le parole di Hamilton

Subito dopo il traguardo, via radio, il sette volte campione del mondo ha esultato con un “Forza Ferrari” in italiano. Nel team radio ha poi aggiunto:

«Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono».

Gara difficile e ritiri nel finale

Il leader del mondiale Kimi Antonelli è stato costretto al ritiro a tre giri dalla fine mentre occupava la seconda posizione, a causa di un problema alla sua Mercedes.

Ritiro anche per Charles Leclerc con la Ferrari nel finale di gara.

Classifica del GP

Alle spalle dei primi tre si sono piazzati Max Verstappen (quarto), Oscar Piastri (quinto), Isack Hadjar (sesto), seguiti dalle Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A punti anche Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.